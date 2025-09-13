شريهان تحتفل بوضع صورتها على طريق المتحف المصري الكبير

كتب- مروان الطيب:

احتفت النجمة شريهان بوضع صورتها ضمن ألمع الأسماء والرموز المؤثرة في تاريخ مصر في الطريق المؤدي إلى المتحف المصري الكبير والمقرر افتتاحه خلال الفترة المقبلة.

وأعادت شريهان نشر مقطع فيديو عبر خاصية الاستوري على انستجرام، نشرته إحدى الصفحات وكتبت الصفحة: "الطريق إلى المتحف المصري الكبير منورة نجمتنا شريهان"، لتعلق شريهان على الفيديو: "أشكرك".

يذكر أن آخر أعمال النجمة شريهان كانت بالعرض المسرحي "كوكو شانيل" عام 2021 وشاركها البطولة كلاً من هاني عادل، إنجي وجدان، حنان يوسف، أيمن القيسوني، سمر مرسي، تأليف مدحت العدل وإخراج هادي الباجوري.

