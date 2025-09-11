طليق رنا سماحة يعلن خطوبته

كتب- مروان الطيب:

أعلن الملحن سامر أبو طالب خطوبته خلال الساعات القليلة الماضية على فتاة تدعى هبة زكريا وسط تهنئة متابعيه.

وكشف سامر عن الخبر عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وفوجئ جمهور الفنانة رنا سماحة بإعلان خبر طلاقها رسميًا من زوجها الملحن سامر أبو طالب مطلع العام الماضي، وذلك عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام".

وكتبت رنا :"اللهم لك الحمد، تم الانفصال رسميا بيني وبين أبو ابني، متمنية له التوفيق في حياته القادمة، وشكرا كل الشكر للمحترم الأمين الأستاذ سعيد بيومي المحامي".

وتحدثت الفنانة رنا سماحة فى لقاء سابق عن كواليس انفصالها عن زوجها ، إذ قالت رنا سماحة: أن الزواج بينهما لم يتم بناءا عن قصة حب كما تداول بل كانت تجمعهما علاقة صداقة قوية لذلك قرروا الزواج والذى استمر لمدة ٥ سنوات وتم الانفصال بسبب عدم الاتفاق بينهما ولم تتعرض للعنف او الإهانة كما تداول ولكنها خضعت لعلاج نفسي بعد الإنفصال بسبب الضغوط النفسية التي تعرضت لها.

