طليق رنا سماحة يعلن خطوبته

08:11 م الخميس 11 سبتمبر 2025
كتب- مروان الطيب:

أعلن الملحن سامر أبو طالب خطوبته خلال الساعات القليلة الماضية على فتاة تدعى هبة زكريا وسط تهنئة متابعيه.

وكشف سامر عن الخبر عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وفوجئ جمهور الفنانة رنا سماحة بإعلان خبر طلاقها رسميًا من زوجها الملحن سامر أبو طالب مطلع العام الماضي، وذلك عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام".

وكتبت رنا :"اللهم لك الحمد، تم الانفصال رسميا بيني وبين أبو ابني، متمنية له التوفيق في حياته القادمة، وشكرا كل الشكر للمحترم الأمين الأستاذ سعيد بيومي المحامي".

وتحدثت الفنانة رنا سماحة فى لقاء سابق عن كواليس انفصالها عن زوجها ، إذ قالت رنا سماحة: أن الزواج بينهما لم يتم بناءا عن قصة حب كما تداول بل كانت تجمعهما علاقة صداقة قوية لذلك قرروا الزواج والذى استمر لمدة ٥ سنوات وتم الانفصال بسبب عدم الاتفاق بينهما ولم تتعرض للعنف او الإهانة كما تداول ولكنها خضعت لعلاج نفسي بعد الإنفصال بسبب الضغوط النفسية التي تعرضت لها.

سامر أبو طالب يعلن عن خطوبته

الملحن سامر أبو طالب طليق رنا سماحة يعلن خطوبته سامر أبو طالب يعلن خطوبته الفنانة رنا سماحة سامر أبو طالب طليق رنا سماحة
