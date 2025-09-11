إعلان

بشعر أسود.. هنا الزاهد تفاجئ جمهورها بـ لوك جديد وتكشف السبب

05:36 م الخميس 11 سبتمبر 2025

هنا الزاهد

كتبت- سهيلة أسامة:

فاجأت الفنانة هنا الزاهد جمهورها بإطلالة مختلفة، ولوك جديد بعدما ظهرت بشعر أسود، وذلك من خلال مقطع فيديو نشرته عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها بموقع "إنستجرام".

وقالت هنا في الفيديو: "أنا مبسوطة أوي، أول مرة في حياتي يبقى شعري أسود، شعري الحقيقي بني فاتح، ومش مصدقة إيه اللون ده، أسود جدًا، أول مرة أحس الإحساس ده.. يبخت الناس اللي شعرها أسود، لذيذ جدًا".

يذكر أن، هنا الزاهد تشارك بعدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها فيلم "7 Dogs" بطولة النجم كريم عبد العزيز والفنان أحمد عز.

هنا الزاهد اطلالة هنا الزاهد لوك هنا الزاهد
