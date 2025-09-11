"مين متحمس".. أشرف عبدالباقي يروج لمسلسله الجديد

كتبت- نوران أسامة:

شارك الفنان أشرف عبدالباقي جمهوره صورًا من كواليس مسلسله الجديد "ولد بنت شايب"، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلّق عليها قائلًا: "مسلسل ولد بنت شايب من إنتاجات Watchit الأصلية، هيتعرض قريب جدًا.. مين متحمس؟".

وكانت منصة Watchit الرقمية كشفت قبل أيام عن الإعلان التشويقي للمسلسل عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، وعلّقت: "الولد والبنت هيقابلوا الشايب.. مسلسل ولد بنت شايب من إنتاجات واتش إت الأصلية، يعرض قريبًا".

وشهد الإعلان ظهور عدد من أبطال العمل، منهم: ليلى أحمد زاهر، أشرف عبد الباقي، انتصار، ونبيل عيسى، في أجواء من الكر والفر وأحداث مشوقة.

