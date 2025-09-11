ريهام عبدالغفور توجه رسالة لـ إسعاد يونس بعد استضافتها ببرنامجها

كتب- هاني صابر:

وجهت الفنانة ريهام عبد الغعفور، رسالة للإعلامية إسعاد يونس بعد استضافتها ببرنامجها "صاحبة السعادة".

ونشرت ريهام، صورة لها مع اسعاد يونس بالحلقة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "إتشرفت بوجودي في حلقة مع صاحبة السعادة (فضفضة) هتتعرض يوم الأحد الساعة العاشرة إن شاء الله، أتمني تعجبكم.. اسعاد يونس حب كبير".

يذكر أن، آخر أعمال ريهام عبدالغفور مسلسل "كتالوج" الذي عرض على منصة نتفليكس، وهو يتكون من 8 حلقات.

مسلسل "كتالوج" هو دراما دافئة تجمع بين الفكاهة الهادئة والمشاعر، وتدور قصته حول يوسف (محمد فراج)، رجل يجد نفسه فجأة مسؤولًا عن تربية طفليه بعد وفاة زوجته أمينة (ريهام عبد الغفور)، حيث يكتشف يوسف سلسلة من مقاطع الفيديو التعليمية حول التربية التي كانت زوجته الراحلة قد سجلتها قبل موتها، وكل فيديو يصبح دليل ومنارة تعيده الى قلوب أولاده، حيث يكتشف قوة لم يكن يعلم بوجودها.

المسلسل بطولة محمد فراج، ريهام عبد الغفور، سماح أنور، تارا عماد، صدقي صخر، خالد كمال، بيومي فؤاد، دنيا سامي، الطفل علي البيلي، وإخراج خالد الحلفاوي.