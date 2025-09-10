نجل فضل شاكر يوجه رسالة غاضبة إلى راغب علامة.. ماذا قال؟

كتب-مصطفى حمزة:

وجه الفنان محمد فضل شاكر، رسالة إلى الفنان راغب علامة، مؤكدا أن الأخير حاول عبر وسطاء التصالح مع والده.

وتداول رواد موقع "إ‘كس"، مقطع فيديو يظهر به المطرب محمد فضل شاكر وهو يوجه رسالة إلى المطرب راغب علامة.

وقال محمد فضل شاكر: "بدي أوجه رسالة من القلب للفنان راغب علامة حضرتك تواصلت من خلال مقربين بينا إن بدك تحل موضوعك مع فضل، ورد فضل عليك قالك أن ما عنده مشكلة يحل الموضوع معك، مع أنك صارلك 13 سنة ما خليت وسيلة إعلامية وما خليت حدا إلا ما شهرت فينا قلت عنا اللي ما بيتقال".

وتابع: "إذا بنقلب الأدوار أنت يمكن ما كنت سامحتنا بس وافق الوالد الله يسامح الجميع وصفحة طويناها وإن شاء الله عفا الله عما مضى".

وأضاف: "بس اليوم بنشوف فيديو ليك عم ترجع تعيدها وتقول أنا ما بحمل سلاح وما بقتل، أنا أبي امتى قتل أنت بتعرف كتير منيح إن المحكمة العسكرية برأته، وبتعرف كتير إن ماله دخل بهذا الموضوع، كان رد فعل على حرق بيته وسرقته لمدة 3 أيام حمل سلاح، لأن ما في حدا كان قادر يحمينا بس لا قتل ولا سرق".

وأوضح محمد فضل شاكر : "الموضوع التاني بالنسبة للتسجيل الصوتي اللي حاليا بعض الصفحات، واللي شكله مدفوع لها ليرجعوا يعيدوا نشره هذا تسجيل صوتي من 5 أو 7 سنين ما بعرف شو هدفه أن يطلع، يمكن ليفرجوا أن فضل بعدو غاضب هذا كان أثر الهجوم الكبير اللي اتعرضنا له على مدى السنين".

واختتم : "والدي مركز في فنه وعيلته، ومركز إن شاء الله في طلعته بخير وسلام، وبريء قدام كل اللي ظلموه على مدى السنين اللي فاتت وعفا الله عما مضى، الله يسامح الجميع إن شاء الله خير، تحياتي لكم محمد شاكر".

وظهر المطرب راغب علامة، مؤخرا في لقاء مع "ET بالعربي"، وقال: "أحدهم عمل عليا حملة يا الله على الجمهور شو عمل فيه لأنه لما وصلت لمرحلة تدني لا أخلاقي على السوشيال ميديا شهر شهرين تلاتة وبعيد لقيت جمهوري هجم عطاهم من نفس السيرة، السوشيال ميديا زي شط البحر تشوف أشكال وألوان لما يكون مفيش رقابة في بعض الناس يسمحوا لنفسهم يطلعوا حقدهم على النجاح وطبعا أنا بأخر فترة زادت مجموعات بأسماء وهمية وغير أسامي وهمية، أنا ما أحمل سلاح ولا أقتل واحد يتكلم عليا أؤمن بالدولة والقانون طريقتي غيري يبعت ناس أخلاقه تسمح له يعمل هذا الشيء، أنا بالنسبة لي القانون هو اللي بياخد الحق ولو أن القانون لن يستطيع ياخد حقي وحق كتير ناس لأن السوشيال ميديا بها الكثير من الأمور غير اللائقة حتى أني لفترة فكرت احمل تليفون مفيهوش سوشيال ميديا".

المطرب فضل شاكر، طرح مؤخرا، أحدث أغانيه ، وهي بعنوان "روح البحر".

مقطع محمد فضل شاكر