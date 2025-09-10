مدين يحتفل بتخطي أغنية "حفلة تخرج من حياتي" حاجز الـ5 ملايين مشاهدة

كتبت- نوران أسامة:

احتفل الملحن مدين بنجاح أغنية "حفلة تخرج من حياتي" للنجم تامر حسني، والتي تجاوزت حاجز الـ5 ملايين مشاهدة عبر موقع "يوتيوب" منذ طرحها مؤخرًا.

وشارك مدين صورة جمعته بتامر حسني عبر حسابه على "إنستجرام"، وعلق قائلًا: "حفلة تخرج من حياتي عدّت الـ5 مليون مشاهدة على يوتيوب، وإن شاء الله بيكم هتعدي الـ50 مليون وأكتر".

ويأتي هذا النجاح بعد أن انضمت الأغنية إلى ألبوم تامر حسني الأخير "لينا معاد" في اللحظات الأخيرة، لتصبح واحدة من أبرز أغانيه الجديدة.

"حفلة تخرج من حياتي" من كلمات ملاك عادل، ألحان مدين، توزيع وميكس وماستر توما.

ويُذكر أن التعاون بين تامر حسني ومدين ليس الأول، حيث قدّما معًا مجموعة من الأعمال الغنائية المميزة، من بينها: "بين يوم وليلة"، "نفس النهاية"، و"موضوع رجوعنا".

