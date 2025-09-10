إعلان

إسعاد يونس تشوق جمهورها لـ ضيفة حلقتها الجديدة من برنامج "صاحبة السعادة"

01:53 م الأربعاء 10 سبتمبر 2025
كتبت- نوران أسامة:

أشعلت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس حماس جمهورها بعدما نشرت صورة للضيفة المنتظرة في حلقتها المقبلة من برنامجها "صاحبة السعادة"، الذي يُعرض على قناة "dmc".

ونشرت إسعاد الصورة عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلّقت قائلة: "تفتكروا مين ضيفة الحلقة اللي جاية؟".

وتفاعل متابعوها بشكل واسع مع المنشور، وانهالت التعليقات بالتخمينات، وكان من أبرز الأسماء التي رُشحت: رنا رئيس، ريهام عبد الغفور، أنغام، صبا مبارك.

وشاركت الفنانة إسعاد يونس في موسم رمضان 2025 بمسلسل "كامل العدد"، من تأليف رنا أبو الريش، ويسر طاهر، وإخراج خالد الحلفاوي، وبطولة دينا الشربيني، شريف سلامة، حسين فهمي، وإنجي المقدم ومريم الخشت وميمي جمال.

