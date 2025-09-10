تشييع جثمان الفنان عمرو ستين إلى مثواه الأخير من مسجد الشرطة

كتبت- نوران أسامة:

شُيعت منذ قليل جنازة الفنان عمرو ستين، الذي وافته المنية أمس بعد صراع مع المرض، من مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد، ومن المقرر دفنه في مقابر العائلة بطريق الواحات بمدينة السادس من أكتوبر.

وشهدت الجنازة حضور عدد من الفنانين والشخصيات العامة، من بينهم أحمد مرتضى منصور وحسن أبو الروس.

يُذكر أن الفنان الراحل عمرو ستين كان قد طرح ألبومه الأول، والذي تضمن 10 أغنيات هي: "أجمل حاجة"، "متعمليش حسابك"، "كدب إحساسك"، "حد عارف"، "بأي شكل"، "بكرة معاك"، "بقى في كده"، "مبخافش ليه"، "مسافر"، و"ولا نسيتها".

وتعاون ستين في الألبوم مع عدد من كبار الشعراء والملحنين، من بينهم محمد يحيى، رامي جمال، تامر علي، ومدحت العدل، ليشكّل هذا الألبوم بداية مشواره الفني.