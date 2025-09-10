دنيا سمير غانم تحتفل بعيد ميلاد زوجها رامي رضوان

كتبت- سهيلة أسامة:

وجهت الفنانة دنيا سمير غانم تهنئة لزوجها الإعلامي رامي رضوان بمناسبة عيد ميلاده، عبر حسابها الخاص على موقع "إنستجرام".

ونشرت دنيا صورة رومانسية تجمعهما، وعلّقت قائلة: "كل سنة وأنت طيب يا حبيبي، ربنا يجعل الحب والحظ والنجاح في طريقك طول حياتك".

ولاقت التهنئة تفاعلًا واسعًا من جمهورها وعدد من نجوم الفن، الذين حرصوا على معايدة رامي رضوان، منهم نور قدري، إنجي علاء، مروة صبري، ودنيا عبد العزيز.

يُذكر أن دنيا سمير غانم يُعرض لها حاليًا في السينمات فيلمها الجديد "روكي الغلابة"، الذي تدور أحداثه حول فتاة شابة تعمل حارسة شخصية لأحد رجال الأعمال، لتجد نفسها في مواقف كوميدية مشوقة. ويشاركها البطولة محمد ممدوح، محمد ثروت، سلوى عثمان، والعمل من تأليف كريم يوسف وندى عزت، وإخراج أحمد الجندي.

