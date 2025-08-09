كتب - معتز عباس:

حلَّ الفنان حسام داغر ضيفًا ببرنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، والمذاع علي قناة سي بي سي.

وكشف داغر علاقته بالنجم محمد هنيدي، قائلًا، إنه يشعر أن هنيدي والده أو أخاه الكبير، ودائما بيأكد على أهمية الصلاة وعلاقتي بربنا، ودا بيطبقه في تربيته لأولاده والبنات".

وأوضح أنه يعشق الفنان لطفي لبيب وكان يقوم بتقليده، من كثرة الحديث عن حكاياته في الوسط الفني ، ولا ينسي مواقفه مع الفنان محمد شرف، حينما صمم أن يحصل على أجره كاملًا، رغم أنه من قام بتمثيل الدور بدلا منه بسبب مرضه.

وأوضح أن التقليد والتمثيل، بينهما شعرة واحدة، لأنه في التمثيل نقوم بتقليد الناس العادية ولكن الشخص المُقلد يقلد مذيع أو فنان أو مطرب، متابعًا: "تقليدي للفنانة هند رستم في فليم أمير البحار كان من خلال تقليد الرقص وحركاتها، كونها فنانتي المفضلة منذ طفولتي ، ولها طريقة أجيد تقليدها، وهو ما قمت به خلال الفيلم حينما قلدتها".

وشارك حسام داغر في مسرحية "المجانين" من بطولة محمد هنيدي، ونخبة كبيرة من النجوم من بينهم علاء مرسي، ومي سليم، ومحسن منصور، ومحمود حافظ، وإخراج خالد جلال.

