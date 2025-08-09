بالصور.. نورهان منصور بإطلالة جريئة أمام البحر والجمهور يغازلها

كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة نورهان منصور أنظار متابعيها على السوشيال ميديا، بعد ظهورها بإطلالة جريئة أثناء قضاء إجازة الصيف.

ونشرت نورهان مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، والتي تفاعل معها المتابعين.

وجاءت تعليقات، المتابعين كالتالي: "قمرين والله"، "ملكة جمال"، "قمر البحور"، "روعة المكان".

نورهان منصور شاركت في السباق الرمضاني الماضي، في مسلسل قهوة المحطة، تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج إسلام خيري، بطولة بيومي فؤاد، رياض الخولي، أحمد غزي، غادة طلعت، فاتن سعيد، هالة صدقي، انتصار، أحمد خالد صالح، أحمد ماجد، حسن أبو الروس، ومجموعة كبيرة من النجوم.

ودارت أحداث المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي، حول شاب يسعى للحصول على فرصة في عالم التمثيل، ويزور القاهرة لتحقيق حلمه، إلا أنه يفقد حياته، وتبدأ رحلة البحث عن الجاني.

