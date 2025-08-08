أجرى الفنان أحمد عبد العزيز مداخلة هاتفية ببرنامج "العاشرة" المذاع على قناة "Extra News"، للحديث عن واقعة تجاهله أحد المعجبين وعدم مصافحته وحالة الجدل التي تسبب فيها المقطع المنتشر لهما خلال الساعات القليلة الماضية.

وعن تداول مقطع فيديو له على نطاق واسع من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي قال: "السوشيال ميديا مكان جيد جدا للتآمر على الفنانين، ومكان مناسب لاختراق المجتمع المصري".

وظهر الفنان أحمد عبد العزيز في الفيديو وهو يرفض مصافحة أحد المعجبين، مما أثار جدلا كبيرا بين جمهوره ومحبيه واعتبر البعض أن تصرفه لا يليق بحجم نجوميته.

يذكر أن اخر مشاركات الفنان أحمد عبد العزيز الفنية كانت بمسلسل "فهد البطل" بطولة الفنان أحمد العوضي وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.