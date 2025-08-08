إعلان

أول تعليق من أحمد عبد العزيز بعد إحراجه مُعجب:" السوشيال ميديا مكان للتآمر على الفنانين"

11:02 م الجمعة 08 أغسطس 2025
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
    أحمد عبد العزيز يصل لعزاء والد زوجة الفنان ايهاب فهمي
  • عرض 14 صورة
    أحمد عبد العزيز يقدم واجب العزاء في وفاة حما ايهاب فهمي
  • عرض 14 صورة
    أحمد عبد العزيز يقدم واجب العزاء في وفاة حما ايهاب فهمي
  • عرض 14 صورة
    أحمد عبد العزيز والشاب حسن من ذوي الهمم
  • عرض 14 صورة
    أحمد عبد العزيز ومحمد الغيطي
  • عرض 14 صورة
    أحمد عبد العزيز ومحمد الغيطي في عزاء شيرين سيف النصر
  • عرض 14 صورة
    الفنان أحمد عبد العزيز
  • عرض 14 صورة
    أحمد عبد العزيز في عزاء شيرين سيف النصر
  • عرض 14 صورة
    الفنان أحمد عبد العزيز يزور مستشفى الأورام (2)
  • عرض 14 صورة
    الفنان أحمد عبد العزيز يزور مستشفى الأورام (1)
  • عرض 14 صورة
    الفنان أحمد عبد العزيز
  • عرض 14 صورة
    احمد عبد العزيز
  • عرض 14 صورة
    أحمد عبد العزيز
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

أجرى الفنان أحمد عبد العزيز مداخلة هاتفية ببرنامج "العاشرة" المذاع على قناة "Extra News"، للحديث عن واقعة تجاهله أحد المعجبين وعدم مصافحته وحالة الجدل التي تسبب فيها المقطع المنتشر لهما خلال الساعات القليلة الماضية.

وعن تداول مقطع فيديو له على نطاق واسع من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي قال: "السوشيال ميديا مكان جيد جدا للتآمر على الفنانين، ومكان مناسب لاختراق المجتمع المصري".

وظهر الفنان أحمد عبد العزيز في الفيديو وهو يرفض مصافحة أحد المعجبين، مما أثار جدلا كبيرا بين جمهوره ومحبيه واعتبر البعض أن تصرفه لا يليق بحجم نجوميته.

يذكر أن اخر مشاركات الفنان أحمد عبد العزيز الفنية كانت بمسلسل "فهد البطل" بطولة الفنان أحمد العوضي وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

أحمد عبد العزيز احراج معجب نجوم الفن أحمد عبدالعزيز
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تحذيرات ووقف تصدير السلاح… كيف استقبل العالم خطة إسرائيل لاحتلال غزة؟