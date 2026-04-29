كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر قائد سيارة من أحد الأشخاص لقيامه بتعطيل الحركة المرورية والتعدي عليه بالسب والضرب بمنطقة العجوزة في الجيزة.

اعترافات المتهم بتعطيل حركة السير والاعتداء على المواطنين بالعجوزة

بالفحص الفني والتحريات الميدانية، أمكن تحديد القائم على النشر وتبين أنه (سائق مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة). وبسؤاله قرر أنه بتاريخ 22 الجاري، وأثناء سيره بسيارته بدائرة قسم شرطة العجوزة، فوجئ بجلوس أحد الأشخاص على عربة حديدية بجانب الطريق بصورة أدت لتعطيل الحركة المرورية، ولدى معاتبته قام الأخير بالتعدي عليه بالسب والضرب المبرح.

عقب تقنين الإجراءات، نجحت الأجهزة الأمنية في تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو، وتبين أنه (عامل مقيم بدائرة قسم شرطة العجوزة). وبمواجهته أمام رجال المباحث، انهار واعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

جرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

