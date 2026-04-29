نهاية مغامرة "عامل العجوزة".. القبض على بطل فيديو تعطيل حركة السير بالجيزة

كتب : عاطف مراد

05:28 م 29/04/2026 تعديل في 05:40 م

سقوط المتهم بتعطيل المرور والاعتداء على سائق في ال

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر قائد سيارة من أحد الأشخاص لقيامه بتعطيل الحركة المرورية والتعدي عليه بالسب والضرب بمنطقة العجوزة في الجيزة.

اعترافات المتهم بتعطيل حركة السير والاعتداء على المواطنين بالعجوزة

بالفحص الفني والتحريات الميدانية، أمكن تحديد القائم على النشر وتبين أنه (سائق مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة). وبسؤاله قرر أنه بتاريخ 22 الجاري، وأثناء سيره بسيارته بدائرة قسم شرطة العجوزة، فوجئ بجلوس أحد الأشخاص على عربة حديدية بجانب الطريق بصورة أدت لتعطيل الحركة المرورية، ولدى معاتبته قام الأخير بالتعدي عليه بالسب والضرب المبرح.
عقب تقنين الإجراءات، نجحت الأجهزة الأمنية في تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو، وتبين أنه (عامل مقيم بدائرة قسم شرطة العجوزة). وبمواجهته أمام رجال المباحث، انهار واعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
جرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

اقرأ أيضا

انفجار محول داخل شركة الكهرباء بالسبتية.. وإصابة خطيرة تنقل للمستشفى


3 منظمين و23 مشاركًا.. مفاجآت مثيرة في "حفل أكتوبر": الفتاة تستقطب الشباب


خيانة على "كوبري عرابي" في نص الليل.. كيف قادت الديون"فرارجي المنيرة" للإعدام مرتين؟

طُعم قاتل والضحايا بلا صوت.. ماذا حدث لـ "كلاب حدائق الأهرام"؟

النيابة العامة وزارة الداخلية تعطيل المرور

إسرائيل: نتنياهو لن يلتقي ترامب في واشنطن الأسبوع المقبل
"نفوس قاسية و ظالمة".. رسالة نارية من نجلة محمود الخطيب بعد الهجوم على
متحدث الوزراء: قانون موحد للأحوال الشخصية أمام البرلمان قريبا
خيري بشارة: فاتن حمامة من أعظم الناس اللي اشتغلوا معايا وكنت أناديها بـ"تونة"
اتفاقات المسكن والحقوق المالية تدخل لأول مرة في عقد الزواج رسميًا.. ما
الرؤية الإلكترونية وإنشاء إدارة لتنفيذ الأحكام.. وزير العدل يكشف ملامح قانون الأسرة الجديد
الدولار يتخطى 53 جنيها لأول مرة منذ أسبوعين.. فما الأسباب؟
موجة حارة تضرب البلاد حتى السبت.. الأرصاد تكشف التفاصيل وموعد التحسن
مجلس الوزراء يمدد تطبيق العمل عن بُعد أسبوعيًا طوال شهر مايو
رحلة البحث عن مخرج.. مسيحيون منفصلون يترقبون تعديلات "الأحوال الشخصية"