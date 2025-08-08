بالصور| نجوم "قشموع" يحتفلون به في عرض خاص بالرياض

كتبت- منى الموجي:

احتفل نجوم الفيلم السعودي "قشموع " به في عرض خاص أقيم في الرياض بالمملكة العربية السعودية، بحضور عدد كبير من الشخصيات الفنية، إذ حرصوا على تهنئة فريق الفيلم والإشادة بالإنتاج السينمائي السعودي الجديد.

يعكس فيلم "قشموع" تفاصيل الحياة الشعبية في المملكة، ويتميز بواقعيته إذ تدور قصته حول شاب بسيط يدعى "قشموع "، يلاحقه الحظ السيء وسط المواقف الكوميدية التي تتجلى في محاولاته المستمرة لإرضاء والدته وسكان حارته .

يضم فريق العمل مجموعة من الممثلين والممثلات، بينهم: محمد الراشد، محمد الجبرتي، سعيد صالح، بدر محسن، سارة جابر وفتون جار الله، وهم من نجومMbc Talent ، بالإضافة إلى أصايل محمد، سالم الخزيم، نواف السليمان وبيومي فؤاد، والفيلم من إخراج معتز التوني، وتأليف محمد الراشد ومحمد العجيلة.

وأعرب الممثل سعيد صالح عن امتنانه لهذه التجربة والقصة الرائعة التي كتبها محمد الراشد ولا سيما بمشاركته التمثيل إلى جانب صديقيه محمد الجبرتي وعلي الحميدي، مثنياً على ما تقدمه السينما السعودية من تجارب رفيعة المستوى وما تلقاه من دعم رسمي. ويظهرالممثل محمد الجبرتي كواحد من الأبطال الرئيسيين إلى جانب سعيد صالح ومحمد الراشد مجسدا في شخصية "دبيازة"، وهو صديق الشخصية الرئيسية "قشموع"، يتشاركان نفس الظروف اليومية المتعبة، ويسعيان سويًا لتغيير واقعهما وعدم الاستسلام للفشل رغم الصعوبات المحيطة.

وأشار الممثل بدر محسن، إلى أن دوره في الفيلم هو شخصية الرجل الأناني الذي يستغل مشاعر الحب لمصالحه الشخصية والوصول إلى أهدافه.