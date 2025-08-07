20 صورة لنجمات الفن على البحر وحمام السباحة في صيف 2025

كتب- مروان الطيب:

تواصل العديد من النجمات الاستمتاع بعطلتهن الصيفية، سواء داخل مصر أو خارجها، وتشاركن الجمهور والمتابعين صورا ومقاطع فيديو من الإجازة، منها أمام البحر أو حمام السباحة، أو حتى في أماكن عامة.

ونقدم لكم في هذا التقرير نجمات خطفن الأنظار على حمام السباحة، ومن بينهن: نسرين طافش، مي سليم، داليا البحيري، ميرنا نور الدين، بوسي، منة عرفة، هيدي كرم.

جدير بالذكر أن فصل الصيف يحرص خلاله النجوم على قضاء أوقاتهم مع أسرتهم والأصدقاء، قبل العودة للانشغال بتصوير أعمالهم الفنية السينمائية والتليفزيونية.