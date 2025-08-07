إعلان

بعد إزالة جزء من البنكرياس.. تعليق جديد من محمود سعد عن أنغام

09:54 م الخميس 07 أغسطس 2025
كتبت- منى الموجي:

حرص الإعلامي الكبير محمود سعد، على طمأنة جمهور المطربة أنغام، عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، بعد خضوعها لتدخل جراحي دقيق، لإزالة جزء من صغير من البنكرياس.

وكتب محمود: "حمد لله على سلامة أنغام.. زي ما قلتلكم إمبارح.. أنغام دخلت غرفة العمليات النهاردة علشان تشيل الجزء المتبقي من الكيس اللي على البنكرياس مع جزء صغير منه".

وتابع "العملية كانت دقيقة ومش سهلة بس الحمد لله مرت على خير وكانت ناجحة وهي كويسة الحمد لله.. إن شاء الله تتعافى أنغام بسرعة وترجع بألف سلامة".

كان عدد كبير من نجوم الفن والمشاهير حرصوا على دعم أنغام، بعد مرورها بأزمة صحية، بينهم: عمرو أديب، لميس الحديدي، كندة علوش، نبيلة عبيد، نادية مصطفى، أشرف زكي، كارول سماحة.

كان الإعلامي محمود سعد، كشف تفاصيل الحالة الصحية للمطربة أنغام، بعد تعرضها لوعكة دخلت على إثرها المستشفى وأجرت عملية جراحية عاجلة، وكتب عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي "آخر أخبار أنغام الصحية علشان نطمن جمهورها، الدكاترة في البداية شالوا جزء من الكيس اللي على البنكرياس، وبعد شوية قرروا يشيلوا الكيس كله مع جزء صغير من البنكرياس".

الإعلامي محمود سعد المطربة أنغام أنغام تخضع لعملية جراحية إزالة جزء من البنكرياس لأنغام محمود سعد عن أنغام
