بشرى بفستان قصير على البحر (8 صور)

كتب- مروان الطيب:

تستمتع الفنانة بشرى بعطلتها الصيفية، ونشرت صورا جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

وظهرت بشرى على البحر بإطلالة صيفية شبابية خطفت بها الأنظار، مرتدية فستانا قصيرا من اللون الوردي، والتقطت العديد من الصور التذكارية، وكتبت: " الحياة مرة واحدة وقصيرة، عيشها".

وكانت آخر مشاركات بشرى الفنية بمسلسل "سيد الناس" بطولة الفنان عمرو سعد وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.