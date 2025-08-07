إعلان

"خسيتي واحلويتي".. الجمهور يغازل بوسي بعد خسارة وزنها في أحدث جلسة تصوير

09:25 م الخميس 07 أغسطس 2025
    تعليقات الجمهور على صور بوسي بعد خسارة وزنها (2)
    تعليقات الجمهور على صور بوسي بعد خسارة وزنها (3)
    تعليقات الجمهور على صور بوسي بعد خسارة وزنها (1)
    تعليقات الجمهور على صور بوسي بعد خسارة وزنها (4)
    بوسي
خطفت المطربة بوسي أنظار متابعيها من أحدث جلسة تصوير خضعت لها .

ونشرت بوسي صورًا عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت بإطلالة صيفية، مرتدية "شورت"، و تفاعلت معها الفنانة مي سليم.

ونالت إطلالة بوسي إعجاب المتابعين، الذين جاءت تعليقاتهم كالتالي: "روح قلبي"، "ماما الأغنية"، "ما أروعك"، "قمر أوي"، "جميلة وشياكة يا نجمة"، "صوت مصر الأول، خسيتي وأحلويتيأ خسيتي أوي كده ليه".

قدمت المطربة بوسي والمطرب سعد لمجرد أغنية "الشقاوة" لفيلم الشاطر، كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أمين نبيل".

ويشارك في بطولة فيلم الشاطر، هنا الزاهد، مصطفى غريب، وعدد من الفنانين وضيوف الشرف خالد الصاوي وشيرين رضا ومحمد عبد الرحمن، وإخراج أحمد الجندي.

بوسي على انستجرام

