القاهرة- مصراوي:

شاركت النجمة زينة جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، فيديو، يضم صورا ولقطات من استمتاعها بعطلتها الصيفية على البحر.

وعلقت زينة "فيه ناس عمرها ما هتحبك، لأن روحك الحلوة بتزعج اضطراباتهم النفسية، ده على أساس إن بيفرق معايا حد، بحبكم وحشتوني".

ولاقى الفيديو إعجاب الجمهور، وعلق بعضهم: "زي القمر"، "ملكة"، "جميلة جدا"، "وحشتينا أكتر والله".

جدير بالذكر أن زينة عُرض لها مؤخرا في السينما فيلم الدشاش، بطولة محمد سعد، وبمشاركة عدد كبير من الفنانين، إخراج سامح عبدالعزيز.