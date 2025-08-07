محمد منير بعد مغادرة المستشفى: تعافيت واطمئن كل المحبين إني بخير

كتب-مصطفى حمزة:

حرص النجم محمد منير، على توجيه رسالة إلى جمهوره، عقب خروجه من المستشفى

وكتب محمد منير، عبر صفحته في موقع فيسبوك: "بفضل الله تعالى تعافيت وغادرت المستشفى منذ قليل واطمئن كل المحبين إني بخير الحمد لله رب العالمين".

وتابع: "وخلال الأيام المقبلة سأقوم بتسجيل باقي أغاني الألبوم الجديد واستعد لحفلات باذن الله".



وعاد الكينج محمد منير إلى منزل، للخضوع للراحة وإكمال العلاج، بعد الخضوع لفحوصات طبية في المستشفى، والتأكد من تحسن حالته الصحية.

وقال نادر محمد "المدير الفني لفرقة الكينج" ل"مصراوي": "الكينج محمد منير، كان بذل مجهود كبير في البروفات التي بدأناها مع الفرقة من فترة، وكان لديه إصرار على تقديم أحلى ماعنده بالحفل ، إلى جانب أكثر من مفاجأة فنية يسعد بها جمهوره".



وتابع:" مع المجهود المكثف، أصيب بالإرهاق، وأجرى فحوصات طبية للإطمثنان، والحمد لله حاليا في حالة صحية جيدة، ويستعد للعودة اليوم الخميس لمنزله، ومتابعة العلاج مع الالتزام بالراحة".