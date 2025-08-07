كتب-مصطفى حمزة:

كشف الفنان حاتم حافظ، تفاصيل جديدة عن التصريحات المثيرة للجدل التي أطلقها نقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل، بشأن متابعة الحالة الصحية للمطربة أنغام.

وعلق الفنان حاتم حافظ، عبر صفحته في موقع فيسبوك، وكتب: "أرسل لي الأستاذ مصطفى كامل - نقيب الموسيقيين - رسالة عتاب بسبب ما كتبته بالأمس والتوضيح مفاده أن الحوار جرى من ٩ أيام قبل سفر أنغام للعلاج، وأن واقعة التواصل معها كانت منذ شهر ونصف. ووعدت الأستاذ مصطفى بهذا التوضيح والاعتذار، فهذا حقه".

وتابع:" تفهمت ما قاله سيادة النقيب وسوء الفهم الذي تسببت فيه الصحافة، لكني أبلغت سيادته بأن مسئوليته كنقيب تفرض عليه تجاوز أي خلاف، وأننا كنا نتوقع منه زيارة لأنغام في رحلة مرضها، وكنا نتوقع الاطمئنان عليها من خلاله".

وتحدث مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، عن حالة المطربة الفنانة أنغام، خلال لقائه في برنامج "ET بالعربي"، وقال : "آخر مرة كانت أنغام تعبانة، بعت لها رسالة وقلت لها طمنيني، لكنها مردتش، فمبعتش، طبيعي لما تشوفي رسالتي تطمنيني، انا مش بقولك ابعتيلي فلوس سلف فالمفروض تردي".

وتابع: "هي لما مردتش، للأمانة، انا مبعتش تاني، مبحبش على نفسي كده، خصوصًا إني بحبها على المستوى الشخصي، لو أنا تعبان وحاطط محلول وأنغام بعتتلي هقول لمراتي ردي، فـ إنك مترديش عليا فـ لا مش هتصل تاني ".

يذكر ان الإعلامي محمود سعد، أعلن عن خضوع المطربة انغام، اليوم الخميس، لجراحة جديدة، لاستئصال جزء من البنكرياس.