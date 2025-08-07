كندة علوش لأنغام: "ربنا يشفيكي ويطمن كل اللي بيحبوكي"

كتبت- نوران أسامة:

قدمت الفنانة كندة علوش رسالة دعم للمطربة أنغام، تزامنًا مع خضوعها لعملية جراحية اليوم.

وكتبت كندة عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام": "نغومة حبيبتي وحبيبة كل الناس.. ربنا يقومك بالسلامة ويشفيكي ويعافيكي، ويطمنّا عليكي، ويطمن مامتك، وعمر، وعبد الرحمن، وكل اللي بيحبوكي.. يا رب الفترة الصعبة دي تعدي على خير، وترجعي لفنك وجمهورك بصحة تامة إن شاء الله".

من جانبه، كشف الإعلامي محمود سعد، تفاصيل جديدة في الحالة الصحية للمطربة أنغام، بعد تعرضها لوعكة دخلت على أثرها المستشفى وأجرت عملية جراحية عاجلة.

وكتب محمود سعد، تفاصيل حالة أنغام، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام": "آخر أخبار أنغام الصحية علشان نطمن جمهورها، الدكاترة في البداية شالوا جزء من الكيس اللي على البنكرياس، وبعد شوية قرروا يشيلوا الكيس كله مع جزء صغير من البنكرياس".

اقرأ أيضًا:

بيان رسمي من بدرية طلبة للرد على الشائعات و"الهجوم الإلكتروني"

لميس الحديدي توجه رسالة مؤثرة لأنغام قبل خضوعها لجراحة هامة

بسبب إطلالتها الجريئة.. نادية الجندي تتصدر تريند "جوجل"