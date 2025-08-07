بعد تعرضه لوعكة صحية.. موعد خروج محمد منير من المستشفى

كتب- مصطفى حمزة:

كشف نادر محمد "المدير الفني لفرقة الفنان محمد منير"، تفاصيل الحالة الصحية للكينج، عقب إعلانه تأجيل الحفل الذي كان من المقرر إقامته ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة.

وقال: "الكينج محمد منير، كان بذل مجهود كبير في البروفات التي بدأناها مع الفرقة من فترة، وكان لديه إصرار على تقديم أحلى ماعنده بالحفل، إلى جانب أكثر من مفاجأة فنية يسعد بها جمهوره".

وتابع: "مع المجهود المكثف، أصيب بالإرهاق، وأجرى فحوصات طبية للإطمئنان، والحمد لله حاليا في حالة صحية جيدة، ويستعد للعودة اليوم الخميس لمنزله، ومتابعة العلاج مع الالتزام بالراحة".

وأعلن الكينج محمد منير، أمس الأربعاء عبر صفحته الرسمية في موقع فيسبوك، عن تأجيل حفله، وكتب: "أطمئن كل الجمهور والمحبين إني بخير بعد تعرضي لوعكة صحية وحاليا في مرحلة استكمال العلاج، ونظرا لهذا الظرف المرضي الطارئ تقرر تأجيل حفل مهرجان العلمين الجديدة الذي كان مقررا إقامته يوم 16 أغسطس المقبل وخلال أيام سأقوم باستكمال تسجيل باقي أغاني الألبوم الجديد واستعد لحفلات".