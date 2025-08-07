ندى موسى تحتفل بعيد ميلادها في العلمين - صور وفيديو

كتب - معتز عباس:

احتفلت الفنانة ندى موسى بعيد ميلادها الذي يوافق 7 أغسطس الجاري،أثناء قضاء إجازة الصيف في مدينة العلمين بالساحل الشمالي.

ونشرت ندى مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت وهي تقضي أوقاتًا ممتعة أمام البحر، وتتناول الطعام في أحد المطاعم.

يذكر أن، آخر مشاركات الفنانة ندى موسى كانت بمسلسل "إش إش" بطولة الفنانة مي عمر، ومسلسل "وتقابل حبيب" بطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

