إعلان

ندى موسى تحتفل بعيد ميلادها في العلمين - صور وفيديو

10:00 ص الخميس 07 أغسطس 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    هند موسى بملابس صيفية في الساحل
  • عرض 4 صورة
    هند موسى تستمتع بتناول الطعام في العلمين
  • عرض 4 صورة
    هند موسى بملابس صيفية في الساحل
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

ندى موسى تحتفل بعيد ميلادها في العلمين - صور وفيديو

كتب - معتز عباس:

احتفلت الفنانة ندى موسى بعيد ميلادها الذي يوافق 7 أغسطس الجاري،أثناء قضاء إجازة الصيف في مدينة العلمين بالساحل الشمالي.

ونشرت ندى مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت وهي تقضي أوقاتًا ممتعة أمام البحر، وتتناول الطعام في أحد المطاعم.

يذكر أن، آخر مشاركات الفنانة ندى موسى كانت بمسلسل "إش إش" بطولة الفنانة مي عمر، ومسلسل "وتقابل حبيب" بطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

اقرأ أيضا..

الصور الأولى من خطوبة الفنانة هنا داود

وفاة شقيقة الفنان الراحل عامر منيب

ندى موسى تحتفل بعيد ميلادها الفنانة ندى موسى ندى موسى على إنستجرام
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

12 رسالة حكومية لطمأنة المواطنين بشأن الايجار القديم