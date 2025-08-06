أول تعليق من محمد منير بعد تعرضه لوعكة صحية وتأجيل حفله في العلمين

كتب - معتز عباس:

طمأن الكينج محمد منير جمهوره ومحبيه في مصر والوطن العربي على حالته الصحية، بعد تعرضه لوعكة صحية، تسببت في تأجيل حفله الغنائي بمهرجان العلمين الجديدة.

وكتب منير، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أطمئن كل الجمهور والمحبين أني بخير بعد تعرضي لوعكة صحية، وحاليا في مرحلة استكمال العلاج".

وأضاف: "نظرا لهذا الظرف المرضي الطارئ تقرر تأجيل حفل مهرجان العلمين الجديدة الذي كان مقررا إقامته يوم 16 أغسطس المقبل، وخلال أيام سأقوم باستكمال تسجيل باقي أغاني الألبوم الجديد واستعد للحفلات".

يذكر أن محمد منير أعلن منذ قليل، عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، تأجيل حفله الغنائي بمهرجان العلمين الجديدة بسبب تعرضه لوعكة صحية.

وجاء في البيان الصادر عن الكينج: "نظرا لتعرض النجم الكبير الكينج محمد منير لوعكة صحية دخل على أثرها المستشفى ،تقرر تأجيل حفل مهرجان العلمين الجديدة الذي كان مقررا إقامته يوم 16 أغسطس المقبل ويواصل حاليا استكمال علاجه".

وتابع: "خلال الأيام المقبلة يستعيد نشاطه الفني ويستكمل تسجيل أغنيات ألبومه الجديد وكان طُرح له قبل أيام أغنية (أنا الذي) وسبقها دويتو (الذوق العالي) مع النجم تامر حسني وحقق الدويتو نجاحا كبيرا وملايين المشاهدات".

وأضاف: "وكان الكينج محمد منير بدأ موسم الصيف بأغنية " ملامحنا" وحققت نجاحا جماهيريا ساحقا".

وأختتم البيان: "يلاقي الكينج كل الرعاية من الطاقم الطبي في المستشفى الذي أجري فيه الفحوصات الطبية وسيكون في منزله خلال أيام لاستكمال تسجيل باقي أغاني ألبومه الجديد الذي يضم أغاني تحمل معاني إنسانية تلامس أحاسيس وملامح الناس".