كتب - معتز عباس:

كشفت الفنانة السورية نسرين طافش، عن أسباب أدائها مناسك العمرة، مؤكدة أن كل شخص يحتاج لهذا الجزء الروحاني في حياته مع الله.

وقالت نسرين، في لقائها ببرنامج "عرب وورد"، عبر موقع "انستجرام": "كل لما ببص على حالي في المراية بقول اللهم حسن خُلقي كما أحسنت خَلقي.. والعمرة رحلة روحية كلنا بحاجة ليها عشان نعيش الجانب الروحي في حياتنا بغض النظر مين عجبه ومين ما عجبه، الروحانيات ومسألة الدين دي حاجة خاصة بين العبد وربه"

وأضافت: "ما بتذكر أني دعيت لحالي، كنت بدعي دايما للناس اللي بحبهم وحواليا لأني بعتبر رب العالمين أعطاني أكتر بكتير من خيالي".

يذكر أن، آخر أعمال نسرين طافش فيلم "الدشاش" الذي عرض بالسينمات وهو من إخراج سامح عبدالعزيز، وبطولة محمد سعد، باسم سمرة، خالد الصاوي، زينة، رشوان توفيق، أحمد فهيم، مريم الجندي.

كما طرح عمرو دياب الخميس الماضي ألبومه "ابتدينا"، وضم ١٥ أغنية تعاون خلالها مع نخبة من أشهر صناع الموسيقى في مصر والوطن العربي.

اقرأ أيضا..

بالأبيض والأسود.. أحدث ظهور لـ مايا دياب بفستان جريء والجمهور يغازلها

بالصور.. جلسة تصوير جريئة لـ سارة سلامة أمام البحر والجمهور يعلق