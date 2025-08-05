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نسرين طافش عن أدائها مناسك العمرة: "رحلة روحية محتاجين نعيشها في حياتنا"

09:07 م الثلاثاء 05 أغسطس 2025

إطلالة نسرين طافش

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كتب - معتز عباس:

كشفت الفنانة السورية نسرين طافش، عن أسباب أدائها مناسك العمرة، مؤكدة أن كل شخص يحتاج لهذا الجزء الروحاني في حياته مع الله.

وقالت نسرين، في لقائها ببرنامج "عرب وورد"، عبر موقع "انستجرام": "كل لما ببص على حالي في المراية بقول اللهم حسن خُلقي كما أحسنت خَلقي.. والعمرة رحلة روحية كلنا بحاجة ليها عشان نعيش الجانب الروحي في حياتنا بغض النظر مين عجبه ومين ما عجبه، الروحانيات ومسألة الدين دي حاجة خاصة بين العبد وربه"

وأضافت: "ما بتذكر أني دعيت لحالي، كنت بدعي دايما للناس اللي بحبهم وحواليا لأني بعتبر رب العالمين أعطاني أكتر بكتير من خيالي".

يذكر أن، آخر أعمال نسرين طافش فيلم "الدشاش" الذي عرض بالسينمات وهو من إخراج سامح عبدالعزيز، وبطولة محمد سعد، باسم سمرة، خالد الصاوي، زينة، رشوان توفيق، أحمد فهيم، مريم الجندي.

كما طرح عمرو دياب الخميس الماضي ألبومه "ابتدينا"، وضم ١٥ أغنية تعاون خلالها مع نخبة من أشهر صناع الموسيقى في مصر والوطن العربي.

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نسرين طافش الفنانة السورية نسرين طافش مناسك العمرة
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