تامر حسني يهنئ شباب مصر بعد تأهلهم لأولمبياد لوس أنجلوس 2028

05:47 م الأحد 31 أغسطس 2025

تامر حسني

كتبت- سهيلة أسامة:

عبّر الفنان تامر حسني عن فخره بإنجاز شباب مصر عقب تأهلهم إلى أولمبياد لوس أنجلوس 2028.

وكتب تامر عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك": "يا جماعة ده خبر يستحق إن مصر كلها تتكلم عنه وتفخر بولادها اللي فيه. بجد ده خبر يستحق الاحتفال والانتشار".

وتابع: "من قلبي مليون مبروك يا أبطال العالم يا مصريين يا جامدين، شرفتونا وشرفتوا شباب مصر أيوا كده عايزين منكم كتير، كل التحية ليكم يا جيل جميل مليان عظماء رغم صغر سنهم".

يُذكر أن النجم تامر حسني كان قد طرح مؤخرًا ألبومه الجديد "لينا معاد" عبر جميع المنصات الرقمية، والذي ضم باقة متنوعة من الأغاني، منها: "يلا يا كدّاب"، "حبك لو غلطة"، "واحشتني يا ابن اللذينة"، "الأنوثة الطاغية"، "لينا معاد"، و"هو ده بقى".

