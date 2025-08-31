ليلى علوي بإطلالة أنيقة في أحدث ظهور لها

كتبت- نوران أسامة:

خطفت الفنانة ليلى علوي الأنظار في أحدث ظهور لها خلال حضورها إحدى المناسبات، وتألقت بإطلالة أنيقة نالت إعجاب جمهورها.

وشاركت "ليلى" صورًا من المناسبة عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلّقت: "احتفال رائع مع ‎shahid.vod و ‎mbc1".

وظهرت بفستان أنيق باللون السماوي، مع مكياج بسيط زاد من جمال إطلالتها.ِ

وكانت آخر مشاركات ليلى علوي الفنية بفيلم "المستريحة" بطولة بيومي فؤاد وعدد كبير من الفنانين، وتخوض تجربة سينمائية جديدة، بالمشاركة في فيلم "ابن مين فيهم"، مع الفنان بيومي فؤاد، إضافة إلى مجموعة من النجوم الشباب، من تأليف لؤي السيد، وإخراج هشام فتحي.

