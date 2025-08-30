بفستان أحمر جريء.. مي سليم تستمتع بآخر أيام الصيفية

كتب- مروان الطيب:

تواصل الفنانة مي سليم الاستمتاع بعطلتها الصيفية في الساحل الشمالي، وتنشر صور جديدة بشكل يومي عبر حسابها على انستجرام.

ونشرت مي سليم صور جديدة ظهرت خلالها بفستان أحمر جريء وجذاب على البحر خطفت به الأنظار وحاز على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

وكانت آخر مشاركات مي سليم الفنية بمسرحية "المجانين" بطولة نجم الكوميديا محمد هنيدي وعرضت في المملكة العربية السعودية ضمن فعاليات "موسم الرياض".

يذكر أن، الفنانة مي سليم تشارك بعدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، منها مسلسل "السجل الأسود" ويشاركها البطولة كل من خالد سليم، منذر رياحنة، هالة فاخر، محمد نجاتي، تأليف ياسر بدوي، إخراج جميل جميل المغازي.

