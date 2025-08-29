كتب- مروان الطيب:

خطف النجم العالمي، جورج كلوني الأنظار أثناء ترويجه لأحدث أعماله السينمائية هذا العام بعنوان "Jay Kelly" الذي يعرض ضمن فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي بدورته الـ 82 هذا العام.

وحضر جورج كلوني العرض العالمي الأول للفيلم الذي أقيم مساء أمس الخميس رفقة زوجته أمل علم الدين والتقطا العديد من الصور التذكارية على السجادة الحمراء.

كما ظهر كلوني وهو يقبل يد زوجته في لفتة رومانسية حازت على إعجاب المتواجدين.

تدور أحداث الفيلم في إطار من الدراما والكوميديا حول انطلاق الممثل السينمائي الشهير جاي كيلي ومدير أعماله المخلص رون في رحلة عاصفة وعميقة بشكل غير متوقع. يُجبر كلاهما على مواجهة خياراتهما، وعلاقاتهما مع أحبائهما، والإرث الذي سيتركانه وراءهما. .

يذكر أن اخر ما عرض للنجم جورج كلوني هو الفيلم التلفزيوني " Good Night, and Good Luck" وعرض مطلع شهر يونيو الماضي.

