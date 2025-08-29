صور- ياسمين عز بفستان جريء بفتحة ساق على البحر في مراسي

كتب- مروان الطيب:

خطفت الإعلامية ياسمين عز الأنظار من أحدث ظهور على السوشيال ميديا خلال استمتاعها بعطلتها الصيفية في مراسي.

نشرت ياسمين عز صور جديدة لها عبر حسابها على انستجرام، ظهرت خلالها بفستان أبيض أنيق بفتحة ساق أمام البحر.

يذكر أن الإعلامية ياسمين عز تستعد لتقديم الموسم الجديد من برنامجها "كلام الناس" المعروض على قناة "MBC مصر" وذلك اعتبارا من يوم 4 سبتمبر المقبل.

