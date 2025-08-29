إعلان

صور- ياسمين عز بفستان جريء بفتحة ساق على البحر في مراسي

08:06 م الجمعة 29 أغسطس 2025
    مراسي
    ياسمين عز تستمتع بالإجازة في مراسي
    ياسمين عز تستمتع بالإجازة في مراسي
    ياسمين عز تستمتع بالإجازة في مراسي
    ياسمين عز تستمتع بالإجازة في مراسي
    فستان ياسمين عز
كتب- مروان الطيب:

خطفت الإعلامية ياسمين عز الأنظار من أحدث ظهور على السوشيال ميديا خلال استمتاعها بعطلتها الصيفية في مراسي.

نشرت ياسمين عز صور جديدة لها عبر حسابها على انستجرام، ظهرت خلالها بفستان أبيض أنيق بفتحة ساق أمام البحر.

يذكر أن الإعلامية ياسمين عز تستعد لتقديم الموسم الجديد من برنامجها "كلام الناس" المعروض على قناة "MBC مصر" وذلك اعتبارا من يوم 4 سبتمبر المقبل.

ياسمين عز مراسي
