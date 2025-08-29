صورة- ريهام حجاج مع الطبيب العالمي مجدي يعقوب في الساحل الشمالي

كتب- مروان الطيب:

نشرت الفنانة ريهام حجاج صورة تجمعها بالدكتور مجدي يعقوب خلال لقائهما في الساحل الشمالي.

وشاركت ريهام جمهورها الصورة عبر خاصية الاستوري على حسابها الخاص على انستجرام.

كما شاركت النجمة إلهام شاهين جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع انستجرام، صورًا مع الطبيب المصري العالمي الدكتور مجدي يعقوب، في حفل عشاء على شرفه.

علقت إلهام "شكرا لأجمل دعوة عشاء من حافظ وزينب بالساحل الشمالي على شرف د.مجدي يعقوب الطبيب المصري العالمي والإنسان العظيم الراقي المحترم والعالم الجليل، بحضور كبار الشخصيات من الوزراء والوزيرات، والشخصيات العامة والأطباء والفنانين".

وتابعت "شرفتنا د. مجدي بلقائك واستمتعنا بحوار العقل والعلم والإنسانية، شكرا لوجودك في حياتنا.. شرفت اسم مصر في كل مكان في العالم.. نفتخر بك جميعا كطبيب عالمي وإنسان مصري أصيل.. ربنا يعطيك الصحة ويبارك لك في كل خطوة.. وبفتخر إني مصرية من بلد عظيمة أنجبت د.مجدي يعقوب.. تحيا مصر".

وكانت اخر مشاركات ريهام حجاج الفنية بمسلسل "أثينا" وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

