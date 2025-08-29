مي عز الدين تنشر جلسة تصوير على البحر.. والجمهور: برنسيسة جيلنا

القاهرة- مصراوي:

شاركت النجمة مي عز الدين، جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع انستجرام، فيديو جديد، تألقت خلاله بإطلالة صيفية جذابة.

ضم الفيديو لقطات مختلفة لـ مي من جلسة تصوير خضعت لها، وظهرت خلالها مرتدية فستان صيفي ونظارة شمسية، أثناء تواجدها على شاطئ البحر، للاستمتاع بإجازتها الصيفية.

وجاءت تعليقات الجمهور على الفيديو على النحو التالي: "برنسيسة جيلنا"، "قمر"، "يا حياتي يا ناس ما شاء الله قمر، ربنا يفرح قلبك ويسعد أيامك"، "إيه الجمال والحلاوة دي، ربنا يحرسك"، "المادة الخام للجمال"، "أحلى واحدة في الوطن العربي".

جدير بالذكر أن مي عز الدين شاركت في السباق الرمضاني لعام 2025، بمسلسل قلبي ومفتاحه، مع النجم آسر ياسين، إخراج تامر محسن، تأليف تامر محسن ومها الوزير، بطولة دياب، أشرف عبدالباقي، عايدة رياض، أحمد خالد صالح، حازم سمير، غادة طلعت.