مي عمر تنشر أحدث إطلالة.. والجمهور: ملكة وجمالها طبيعي

القاهرة- مصراوي:

شاركت الفنانة مي عمر جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع انستجرام، صورتين جديدتين من أحدث ظهور لها.

ولاقت الصورتين إعجاب متابعيها، ومن بين التعليقات: "زي القمر"، "ملكة"، "كل يوم بتزيدي جمال ولذاذة ولطافة"، "رائعة"، "حلوة حلاوة مش طبيعية"، "ألذ حاجة في الدنيا"، "بحبك جدا"، "جمالها في حتة تانية"، "كل صورة أحلى من القمر بجد"، "بعشق جمالها الطبيعي".

جدير بالذكر أن مي عمر شاركت في السباق الرمضاني لعام 2025 بمسلسل "إش إش" إخراج محمد سامي، بطولة هالة صدقي، ماجد المصري، انتصار، محمد الشرنوبي، شيماء سيف، إدوارد، ندا سامي، دينا، طارق النهري، ومجموعة كبيرة من الفنانين.