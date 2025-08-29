تعرف على موعد ومكان جنازة السيناريست فاروق عبدالخالق

كتبت- منى الموجي:

كشف الكاتب الصحفي هاني فاروق، نجل شقيقة المنتج الفني والسيناريست فاروق عبدالخالق، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الجمعة الموافق 29 أغسطس، عن مكان وموعد جنازة خاله.

وكتب هاني عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك: "صلاة الجنازة على الكاتب والسيناريست والمنتج الفني فاروق عبدالخالق، عقب صلاة الجمعة بمسجد السلام بمدينة نصر والدفن بمقابر العائلة بطريق القاهرة السويس الكيلو 26، وسيتم تحديد موعد العزاء لاحقا".

كان هاني أعلن خبر الوفاة، وكتب: "إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقل إلى رحمة الله تعالى خالي الحبيب الكاتب والسيناريست والمنتج الفني الكبير فاروق عبدالخالق، أسأل الله له الرحمة والمغفرة وأن يسكنه الله فسيح الجنات، أسألكم قراءة الفاتحة على روحه الطاهرة".

وأعاد السيناريست سيد فؤاد، رئيس مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، نشر الخبر، وعلق عبر حسابه على فيسبوك: رحل أستاذنا الفاضل فاروق عبدالخالق"، وفي منشور آخر كتب "حجب عنا اليوم أستاذ الأجيال الكاتب والناقد والباحث والمنتج الفني وأحد أهم المساهمين في إنشاء مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، ورجل الثقافة السينمائية بامتياز في ٣٦ شارع شريف، والذي أعطى عمره كله للسينما، المتواضع الخلوق الأب والذي لم ينجب ولكن له آلاف الأولاد".

وتابع "مررنا معا في رحلة بناء الأقصر الأفريقي بصعوبات كبيرة ومواجهات ومواقف شديدة الصعوبة والخطورة، وكان بخبرته وإيمانه بفنه ودوره داعم عظيم ساندني كأب وفنان وإنسان لا يتكرر رحم الله فاروق عبدالخالق".