يُعرض 3 سبتمبر.. طرح الملصقات الرسمية لفيلم "ضي.. سيرة أهل الضي"

كتبت- منى الموجي:

كشفت الجهات المنتجة لفيلم ضي عن الملصقات الدعائية الرسمية لفيلم "ضي – سيرة أهل الضي"، وتعكس أجواء الصمود والأمل والإمكانيات المفتوحة أمام الأحلام الكبيرة.

ومن بين مفاجآت الفيلم ظهور "الكينج" محمد منير والذي يظهر في العمل في إطلالة خاصة تعيده للسينما المصرية وهي الأولى له منذ فيلمه دنيا مع المخرجة جوسلين صعب وشاركته بطولته النجمة حنان ترك.

فيلم "ضي" بطولة بدر محمد، أسيل عمران، إسلام مبارك، وحنين سعيد. تأليف هيثم دبور وإخراج كريم الشناوي، ومن إنتاج أحمد يوسف، هيثم دبور، كريم الشناوي. ويشارك في الإنتاج كل من: بلو برنت، فيلم سكوير، سينرجي، أفلام مصر العالمية، ريد ستار، وسيني ويفز، بينما تتولى شركة بيج تايم التوزيع الخارجي.

الفيلم يتم عرضه تجاريا في دور العرض المصرية بداية من الأربعاء 3 سبتمبر المقبل.