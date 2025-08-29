إعلان

يُعرض 3 سبتمبر.. طرح الملصقات الرسمية لفيلم "ضي.. سيرة أهل الضي"

12:24 م الجمعة 29 أغسطس 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    طرح الملصقات الرسمية لفيلم ضي.. سيرة أهل الضي (4)
  • عرض 4 صورة
    طرح الملصقات الرسمية لفيلم ضي.. سيرة أهل الضي (3)
  • عرض 4 صورة
    طرح الملصقات الرسمية لفيلم ضي.. سيرة أهل الضي (2)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- منى الموجي:

كشفت الجهات المنتجة لفيلم ضي عن الملصقات الدعائية الرسمية لفيلم "ضي – سيرة أهل الضي"، وتعكس أجواء الصمود والأمل والإمكانيات المفتوحة أمام الأحلام الكبيرة.

ومن بين مفاجآت الفيلم ظهور "الكينج" محمد منير والذي يظهر في العمل في إطلالة خاصة تعيده للسينما المصرية وهي الأولى له منذ فيلمه دنيا مع المخرجة جوسلين صعب وشاركته بطولته النجمة حنان ترك.

فيلم "ضي" بطولة بدر محمد، أسيل عمران، إسلام مبارك، وحنين سعيد. تأليف هيثم دبور وإخراج كريم الشناوي، ومن إنتاج أحمد يوسف، هيثم دبور، كريم الشناوي. ويشارك في الإنتاج كل من: بلو برنت، فيلم سكوير، سينرجي، أفلام مصر العالمية، ريد ستار، وسيني ويفز، بينما تتولى شركة بيج تايم التوزيع الخارجي.

الفيلم يتم عرضه تجاريا في دور العرض المصرية بداية من الأربعاء 3 سبتمبر المقبل.

محمد منير فيلم ضي.. سيرة أهل الضي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

لغز الأبواب.. اختفاء باب المقبرة وسر الأحرف الثلاثة