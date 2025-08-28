إعلان

فستان قصير أمام حمام السباحة.. بوسي تخطف الأنظار بإطلالة جريئة

10:53 م الخميس 28 أغسطس 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    بوسي تخطف الأنظار من أحدث ظهور (4)
  • عرض 4 صورة
    بوسي تخطف الأنظار من أحدث ظهور (3)
  • عرض 4 صورة
    بوسي تخطف الأنظار من أحدث ظهور (1)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- مروان الطيب:

خطفت الفنانة بوسي الأنظار من أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

نشرت بوسي صور جديدة عبر حسابها على فيسبوك، ظهرت بإطلالة جريئة وجذابة من أمام حمام السباحة، وحازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

وجاءت التعليقات: "قمر، بسبوسة قلبي، بوسي القمر، قمر الكون لاف كبير أوي، أحلى فنانة".

يذكر أن، المطربة بوسي قدمت مع المطرب سعد لمجرد أغنية "الشقاوة" لفيلم الشاطر " بطولة هنا الزاهد، مصطفى غريب، وعدد من الفنانين وضيوف الشرف خالد الصاوي وشيرين رضا ومحمد عبد الرحمن، وإخراج أحمد الجندي.

اقرأ أيضا:

خاص| أول تعليق من زوجة محمد رحيم عن استغلال ياسمين عبدالعزيز لحن "الواد قلبه بيوجعه".

بالصور.. هيفاء وهبي ومحمد رمضان سويًا من كواليس حفل بيروت

الفنانة بوسي عبر فيسبوك إطلالة الفنانة بوسي الفنانة بوسي بفستان قصير الفنانة بوسي أمام البحر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

لغز الأبواب.. اختفاء باب المقبرة وسر الأحرف الثلاثة
27 يومًا فقط.. كواليس أزمة وكيل صحة الفيوم: هل أشعل خلافًا بين الوزير والمحافظ؟