فستان قصير أمام حمام السباحة.. بوسي تخطف الأنظار بإطلالة جريئة

كتب- مروان الطيب:

خطفت الفنانة بوسي الأنظار من أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

نشرت بوسي صور جديدة عبر حسابها على فيسبوك، ظهرت بإطلالة جريئة وجذابة من أمام حمام السباحة، وحازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

وجاءت التعليقات: "قمر، بسبوسة قلبي، بوسي القمر، قمر الكون لاف كبير أوي، أحلى فنانة".

يذكر أن، المطربة بوسي قدمت مع المطرب سعد لمجرد أغنية "الشقاوة" لفيلم الشاطر " بطولة هنا الزاهد، مصطفى غريب، وعدد من الفنانين وضيوف الشرف خالد الصاوي وشيرين رضا ومحمد عبد الرحمن، وإخراج أحمد الجندي.

