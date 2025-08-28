

كتبت- منى الموجي:

في رسالة مؤثرة امتزج فيها صوتها بالبكاء، تحدثت النجمة والمطربة الكبيرة أنغام إلى جمهورها في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس 28 أغسطس، لأول مرة بعد أزمتها الصحية الأخيرة، ونشرت تسجيل صوتي عبر صفحتها الرسمية على موقع إنستجرام.

قالت أنغام: "صباح الخير أنا فكرت أكتب ولا أتكلم بصوتي، وحسيت إني محتاجة أتكلم معاكم بصوتي وأقولكم لكل حد وقف جانبي ودعالي من قلبه، وكل شخص اكتشف أنه بيحبني أو حتى مكانش بيحبني وقرر بإنسانيته وحنيته وقلبه أنه يدعيلي ويدعمني في المحنة اللي عديت بيها، بشكركم من كل قلبي انتم دعيتوا وربنا استجاب، دعائكم كان هو الدوا والإيد اللي بتطبطب والحنية، وهو اللي وقفني على رجلي بعد ربنا وبعد الدكاترة".

وتابعت: "مش عارفة أقول إيه ومش عارفة أتكلم، ومش عارفة مابكيش من فرحتي ومن الامتنان والشكر لله وليكم اللي مالي قلبي دلوقتي واللي موقفني على رجلي، إنتوا دعيتم لـ أنغام يمكن وكمان دعيتم لأم اتمنت من ربنا إنها تكمل شوية عشان تكمل حياة أولادها وتفرح بيهم وترجع تعيش وسطيهم، كان كل خوفي إني أسيب ولادي، ماكنتش عايزة حاجة كنت بدعي لربنا أرجع ليهم وأكمل معاهم شوية، عديت بمحنة صعبة جدا عليا وشديدة، بس شكرا لله اللي حط في قلوبكم كلكم الحب: زملائي، وأصدقائي، وإخواتي ومحبين بيحبوني لله وجمهور بيحب أنغام اللي بتغني كبير قوي وعظيم قوي ونادر الوجود ونادر ما يكون فيه قلوب بالجمال والصدق والحنية دي".

وأكدت أنها للمرة الأولى تعيش هذا الضعف، ولا تخجل من الكشف عنه أمام جمهورها، بعدما شعرت من وقوفهم معها في أزمتها الأخيرة، أنها جزء منهم، موضحة: "أنا عمري يمكن ما كنت بالضعف ده قبل كده، مش خجلانة أكون ضعيفة قدامكم شوية لأن حاسة إني حتة منكم وإنكم أهلي، مش غلط ولا عيب الإنسان يضعف قصاد أهله ويطلب منهم يستحملوه، انتم استحملتوني قوي ووقفتوا جانبي بالدعاء والمحبة، كل ما أفتح عيني أقرا كلامكم ودعائكم يوصلني بأي شكل، وبسبب حبكم ودعائكم والكلام الداعم اللي بيطبطب عليا، كنت بصر أفضل مفتحة عينيا، ده كان أكلي وشربي ودوايا الحقيقي".

واختتمت رسالتها قائلة: "مش هاقدر أقفل من غير ما أشكر الدكتور والبروفيسور أيمن آغا، العربي الفلسطيني اللي أجرى العملية، بعد إيد ربنا إيده كانت سبب شفايا، وأشكر أستاذ دكتور محمود مجيدة الدكتور المصري أخويا الرائع، اللي ربنا مَنّ عليا بوجوده، كان متابع حالتي من البداية في مصر وكمان وأنا في ألمانيا وتابع ثانية بثانية ولحظة بلحظة، بشكر أي حد ساعدني وطبطب عليا أو حرك السرير حتى بشكره، وبشكر ولادي عمر وعبدالرحمن وأمي وأصحابي وإخواتي راندا ويمنى وعادل، عندي كلام كتير عايزة أقوله مش عارفة أقوله كله، أكيد حاسين وفاهمين".

وعبرت في ختام التسجيل الصوتي عن اشتياقها لمقابلة الجمهور قريبا "مشتاقة جدا أشوفكم قريب وعلى المسرح نتقابل بإذن الله، نتقابل قريب قوي ونحتفل، وربنا يجعل أيامكم بركة وخير، متشكرة جدا من كل قلبي مليون شكر على وجودكم ونعمة دعائكم.. الحمد لله الحمد لله الحمد لله على اللطف الكبير من ربنا اللطيف اللي لطف بيا وقلوبكم اللطيفة اللي لطفت بيا كمان، ألف شكر.. شكرا شكرا شكرا.. أنغام".

جدير بالذكر أن الفترة الماضية شهدت مرور أنغام بأزمة صحية استدعت سفرها إلى ألمانيا، بعد اكتشاف كيس على البنكرياس، استأصلت جزء منه، قبل أن تخضع لتدخل جراحي جديد وتستأصل الكيس كاملا مع جزء صغير من البنكرياس، وعادت إلى مصر بعد رحلة علاج شاقة، وذلك يوم الاثنين الماضي، وتقضي حاليا فترة النقاهة في بيتها بالساحل الشمالي وسط أسرتها.