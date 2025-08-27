كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة ياسمين عبدالعزيز متابعيها على السوشيال ميديا، مقطع فيديو كوميدي جمعها بالمطرب أحمد سعد من كواليس تصوير أحد الإعلانات التجارية.

واستخدمت ياسمين فلتر جديد لتصوير الفيديو مع أحمد سعد، ونشرته عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، والذي أثار ضحك وإعجاب نجوم الفن، أبرزهم الفنان كريم فهمي، والطفل علي البيلي، وغيرهم.

حصد الفيديو تفاعلًا واسعًا من الجمهور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "شبه أبطال اللي فات سات"، ياسمين انتي فلتر لوحدك"، "مش ناقص أحمد فلتر لوحده"، ياسمين وسعد اتلموا على بعض"، "الاتنين فاصلين".

يُذكر أن ياسمين عبد العزيز شاركت في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "وتقابل حبيب"، بطولة كريم فهمي، خالد سليم، أنوشكا، ونيكول سابا.

اقرأ أيضا..

"نسيت اسمي" لآمال ماهر تتخطى 3 ملايين مشاهدة في شهر واحد

"بدون فلتر".. ريم مصطفى تخطف الأنظار بصورة جديدة على "انستجرام"