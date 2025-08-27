إعلان

ياسمين عبدالعزيز تنشر فيديو كوميدي مع أحمد سعد.. والجمهور: "شبه اللي فات سات"

08:51 م الأربعاء 27 أغسطس 2025

الفنانة ياسمين عبدالعزيز

كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة ياسمين عبدالعزيز متابعيها على السوشيال ميديا، مقطع فيديو كوميدي جمعها بالمطرب أحمد سعد من كواليس تصوير أحد الإعلانات التجارية.

واستخدمت ياسمين فلتر جديد لتصوير الفيديو مع أحمد سعد، ونشرته عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، والذي أثار ضحك وإعجاب نجوم الفن، أبرزهم الفنان كريم فهمي، والطفل علي البيلي، وغيرهم.

حصد الفيديو تفاعلًا واسعًا من الجمهور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "شبه أبطال اللي فات سات"، ياسمين انتي فلتر لوحدك"، "مش ناقص أحمد فلتر لوحده"، ياسمين وسعد اتلموا على بعض"، "الاتنين فاصلين".

يُذكر أن ياسمين عبد العزيز شاركت في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "وتقابل حبيب"، بطولة كريم فهمي، خالد سليم، أنوشكا، ونيكول سابا.

ياسمين عبدالعزيز واحمد سعد

