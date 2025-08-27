كتبت- نوران أسامة:

شوّق الفنان أحمد العوضي جمهوره لمفاجأة فنية جديدة مع المطربة الشعبية يارا محمد، وذلك عبر مقطع فيديو نشره على حسابه الرسمي بـ"فيسبوك"، ظهرت خلاله وهي تقدم إحدى الأغنيات الشعبية.

وعلّق العوضي على الفيديو قائلًا: "صوت الشارع في رمضان.. يارا محمد مفاجأة علي كلاي في رمضان 2026 إن شاء الله".، وأشار إلى أن سوف يجمعهما ضمن مسلسل "علي كلاي" المقرر عرضه في الموسم الدرامي المقبل.

كما كشف العوضي بعض التفاصيل عن العمل الجديد من خلال بث مباشر عبر حسابه، مشيرًا إلى أنه سيكون مختلفًا ويقدم مفاجآت للجمهور.

جدير بالذكر أن آخر مشاركات أحمد العوضي في الدراما التلفزيونية كانت بمسلسل "فهد البطل"، والذي عُرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

