عفروتو يطرح أغنيته الجديدة peace ويستعد لجولته في أمريكا

06:01 م الأربعاء 27 أغسطس 2025

مطرب الراب عفروتو

كتب - هاني صابر :

طرح مطرب الراب عفروتو، أغنيته الجديدة " peace " على مختلف المنصات الموسيقية الرقمية، والأغنية من كلمات وألحان عفروتو، ومؤخرا طرح عفروتو كوول و تتميز الأغنية في كلماتها بالأجواء الصيفية ومن قبل طرح أغنية جامدة على طريقة الفيديو كليب، عبر قناته الرسمية على "يوتيوب" .

كما يستعد عفروتو، لإجراء أول جولة فنية له عبر أمريكا الشمالية أكتوبر المقبل، وسيحيى "عفروتو" حفلات في عدة مدن أمريكية وكندية، يأتى الإعلان عن الجولة بعد إطلاق أغنيته المنفردة "جامدة" مطلع 2025، التي رافقها كليب أعلن فيه "أنا رجعت"، في إشارة لعودته القوية.

وتعاونه الناجح مع الفنان أحمد سعد ومروان موسى في عمل مشترك حقق انتشاراً واسعاً على المنصات الرقمية. كما تصدّرت أغنيته "كبدة" (2024) قائمة "أعلى 50 هيب هوب عربي" لمدة 19 أسبوعاً متتالياً.

تُعد هذه الجولة علامة فارقة في مشوار عفروتو، حيث تُشكل أول اختبار حقيقي لجماهيريته خارج الوطن العربي، وتفتح الباب أمام المزيد من الفنانين. المصريين للوصول إلى الجمهور العالمي.

