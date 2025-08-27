عزيز مرقة يحيي حفلًا غنائيًا في ساقية الصاوي سبتمبر المقبل

كتبت- سهيلة أسامة:

يستعد الفنان والملحن الأردني عزيز مرقة لإحياء حفل غنائي في ساقية الصاوي يوم الثلاثاء 2 سبتمبر المُقبل.

وأعلنت الصفحة الرسمية لساقية الصاوي عبر "فيسبوك" عن الحفل، ونشرت برومو تشويقي للترويج له.

كما أتاح الموقع الإلكتروني لـ"الساقية" التذاكر بسعر 400 جنيه.

يُذكر أن أحدث أعمال عزيز مرقة كان كليب "حطة إيدك"، من كلماته بمشاركة محمد شافعي، وألحانه، وتوزيع أوركسترالي لجورج قلتة، وميكس وماستر ماهر الملاخ، وإخراج بيشوي يسي، ومن إنتاج شركة "جاما ميوزيك" للمنتج محمد جابر.

