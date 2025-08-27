بعد نجاح عمليتها الجراحية.. أنغام تستعد لحفلها في لندن الشهر المقبل

كتب- مروان الطيب:

روجت الجهة المنظمة لحفل النجمة أنغام المقرر إقامته على مسرح قاعة رويال ألبرت الملكية في لندن يوم 23 سبتمبر.

ولم يعلن القائمين على الحفل أية تفاصيل جديدة ، بخصوص حفل أنغام المرتقب ولا توجد أنباء عن تأجيله، نظرا لتعرضها لوعكة صحية مؤخرا وإجراء عملية جراحية ناجحة في ألمانيا، مما يؤكد إقامته في موعده المعلن من قبل.

وتتراوح أسعار تذاكر حفل أنغام بين 79 يورو وتصل إلى 255 يورو.

شارك عمر، نجل المطربة الكبيرة أنغام، جمهورها ومتابعي حسابه الرسمي على موقع انستجرام، أحدث ظهور لوالدته، والتي ظهرت معه بعد وصولها إلى مصر مساء اليوم الاثنين 25 أغسطس، عائدة من ألمانيا.

والتقط عمر الصورة على طريقة السيلفي بجوار والدته، ليطمئن الجمهور عليها، بعد حالة الجدل التي أثيرت مؤخرا على حالتها الصحية، كما ظهر إلى جوارها في صورة أخرى نجلها الأصغر عبدالرحمن.

كانت أنغام وصلت إلى فيلتها في الساحل الشمالي، مساء اليوم الاثنين 25 أغسطس، عائدة من ألمانيا في طائرة خاصة، بعد رحلة علاج، لتقضي فترة النقاهة، قبل العودة إلى منزلها في القاهرة.

وعلم مصراوي من مصدر مقرب من أنغام، أنها عادت بصحبة نجلها عمر، ومديرة أعمالها راندا رياض، وكان في استقبالها نجلها الأصغر عبدالرحمن ووالدتها وشقيقها المؤلف والموزع الموسيقي خالد سليمان.

ومن المقرر أن تقضي أنغام 10 أيام في الساحل الشمالي، قبل عودتها إلى القاهرة لاستكمال نشاطها الفني.

اقرأ أيضا:

"شالوا العداد وطلبوا 20 ألف جنيه".. توفيق عبدالحميد: في سن الـ 70 وهسرق ميه؟

شقيق شيرين عبد الوهاب يوجه بيانًا باسم العائلة