ميرنا جميل ضيفة معتز التوني في برنامج "فضفضت أوي".. غدًا

كشفت منصة Watch It عن استضافة الفنانة ميرنا جميل في الحلقة الجديدة من برنامجها الأصلي "فضفضت أوي"، الذي يقدّمه المخرج معتز التوني، والمقرر عرضه اليوم الأربعاء. ويُعد البرنامج من أحدث إنتاجات المنصة الأصلية.

وطرح معتز التوني البوستر الدعائي للحلقة عبر الحساب الرسمي للبرنامج على موقع "فيسبوك" وعلّق مازحًا: "أظن المرادي صعبة شوية"، لتظهر فيه ميرنا جميل بصحبته.

برنامج "فضفضت أوي" يحمل الكثير من المفاجآت للجمهور، ويستضيف المخرج معتز التوني خلاله الكثير من النجوم الذين يتحدثون عن مشوارهم الفني وبعض الجوانب في حياتهم الخاصة ويكشفون أسراراً جديدة.

يشهد برنامج "فضفضت أوي" أحدث إنتاجات Watch it الأصلية، استضافة نجوم لامعة في الوسط الفني منهم: منة شلبي، ماجد الكدوانى، كريم محمود عبدالعزيز، هشام ماجد، ميمي جمال، طه دسوقي، مصطفى أبو سريع، أحمد فتحي، والبرنامج من إنتاج "ماجيك بينز" للمنتج أحمد الجنايني و"روزناما" للمنتج هشام جمال.

