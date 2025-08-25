خاص| تفاصيل عودة أنغام إلى مصر.. وصلت الساحل وهؤلاء كانوا بانتظارها

كتبت- منى الموجي:

وصلت النجمة الكبيرة أنغام إلى فيلتها في الساحل الشمالي، مساء اليوم الاثنين 25 أغسطس، في طائرة خاصة، عائدة من ألمانيا بعد رحلة علاج، لتقضي فترة النقاهة، قبل العودة إلى منزلها في القاهرة.

وعلم مصراوي من مصدر مقرب من أنغام، أنها عادت بصحبة نجلها عمر، ومديرة أعمالها راندا رياض، وكان في استقبالها نجلها الأصغر عبدالرحمن ووالدتها وشقيقها المؤلف والموزع الموسيقي خالد سليمان.

ومن المقرر أن تقضي أنغام 10 أيام في الساحل الشمالي، قبل عودتها إلى القاهرة.

كان الإعلامي محمود سعد، حرص طوال الأيام الماضية على طمأنة جمهور أنغام على حالتها الصحية، عبر صفحاته الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي رسالة له مؤخرًا، كتب عبر "فيسبوك": "لمحبي أنغام الكتير أوي، هقولكم أحدث الأخبار مساء السبت من ميونيخ.. كنت منتظر نتائج التحاليل زي ما قلتلكم في آخر خبر كتبته عن أنغام، الحمد لله الأرقام تقترب جدا من الأرقام الطبيعية، ونصح الأطباء انغام بالمشي خارج غرفتها.. وهي الحمد لله بتاكل بشكل طبيعي".

وأضاف: "الكلام عن وجود خراج على البنكرياس غير صحيح إطلاقا، ولم يحدث أي خطأ طبي في العملية، والمضاعفات اللي حصلت هي المضاعفات اللي ممكن تحصل في النوع ده من الجراحات الكبيرة والخطيرة".

وأوضح: "وزي ما قلتلكم أنغام اختارت المستشفى دي لأنها متخصصة في الجراحات الخاصة بالبنكرياس، كمان أنغام لم تخضع لـ ٣ عمليات جراحية زي ما أشيع، وأخيرا بالنسبة للألم الحمد لله دلوقتي فيه تراجع".

وتابع: "عايز أقولكم إن المحنة اللي مرت بيها أنغام كشفت عن حالة حب حقيقية في منتهى القوة والصدق وهي تستحق ده، أنا أعرف أنغام من سنين طويلة وعارف هي تعبت وشقيت قد إيه علشان توصل للي هي فيه، فحبكم الصادق جدا هو لفنانة صادقة جدا وتستحقه، دعواتكم بقى علشان تقوم بالسلامة وتعبر رحلة الألم والحب".

يذكر أن الإعلامي محمود سعد، كشف تفاصيل الحالة الصحية للمطربة أنغام، بعد تعرضها لوعكة دخلت على إثرها المستشفى وأجرت عملية جراحية عاجلة، وكتب عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي "آخر أخبار أنغام الصحية علشان نطمن جمهورها، الدكاترة في البداية شالوا جزء من الكيس اللي على البنكرياس، وبعد شوية قرروا يشيلوا الكيس كله مع جزء صغير من البنكرياس".