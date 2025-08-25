إعلان

بالصور.. أحمد سعد و"ديسكو مصر" يتألقون بحفل ضخم في مارينا بحضور نجوم الفن

01:54 م الإثنين 25 أغسطس 2025
    حفل ضخم في مارينا بحضور نجوم الفن (1)
    حفل ضخم في مارينا بحضور نجوم الفن (4)
    حفل ضخم في مارينا بحضور نجوم الفن (6)
    حفل ضخم في مارينا بحضور نجوم الفن (7)
    حفل ضخم في مارينا بحضور نجوم الفن (5)
    حفل ضخم في مارينا بحضور نجوم الفن (2)
كتب- هاني رجب

أحيا النجم أحمد سعد وفريق ديسكو مصر، حفلا غنائيا على شاطئ مارينا، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام والمشاهير.

وكان ضمن الحضور من نجوم الفن فيفي عبده، رانيا منصور، نورهان منصور، المنتج أحمد أيوب، والإعلاميات بوسي شلبي، ريهام إبراهيم، وشيرين حمدي.

وحضر أحمد سعد بصحبة زوجته علياء بسيوني، وأشعل الحفل بعدد من أغانيه المميزة منها "وسع وسع"، "اليوم الحلو ده"

بينما قدم " ديسكو مصر" عدد كبير من ريمكسات أغاني الافلام الشهيرة بالإضافة إلى التراكات المميزة للفريق .

أحمد سعد ديسكو مصر شاطئ مارينا نجوم الفن فيفي عبده
