كتب- هاني رجب

أحيا النجم أحمد سعد وفريق ديسكو مصر، حفلا غنائيا على شاطئ مارينا، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام والمشاهير.

وكان ضمن الحضور من نجوم الفن فيفي عبده، رانيا منصور، نورهان منصور، المنتج أحمد أيوب، والإعلاميات بوسي شلبي، ريهام إبراهيم، وشيرين حمدي.

وحضر أحمد سعد بصحبة زوجته علياء بسيوني، وأشعل الحفل بعدد من أغانيه المميزة منها "وسع وسع"، "اليوم الحلو ده"

بينما قدم " ديسكو مصر" عدد كبير من ريمكسات أغاني الافلام الشهيرة بالإضافة إلى التراكات المميزة للفريق .