تفاصيل مطالبة الرقابة بالتحقيق مع منتج "روكي الغلابة" - مستندات

كتب-مصطفى حمزة:

قدم القانوني حسام لطفي، شكوى رسمية إلى الرقابة على المصنفات الفنية، ضد المنتج محمد السبكي، منتج فيلم "روكي الغلابة".

وقدم حسام لطفي، الشكوى بصفته وكيلا عن محمد فريد فؤاد خفاجي، موضحا أن موكله، فوجىء أن مضمون شهادة إيداع مصنف مكتوب وموثق باسمه في إدارة حقوق المؤلف، في تاريخ 6/ 12/2022، تحت عنوان "زبادي جارد"،قد تحول إلى فيلم سينمائي بعنوان "روكي الغلابة"، من إنتاج المنتج محمد السبكي .

وأوضح المحامي، أن الشركة المنتجة، لم تستجب للحلول الودية، عقب تقديم خفاجي، شكوى إلى نقابة المهن التمثيلية، مطالبا الرقابة على المصنفات الفنية بالتحقيق في الواقعة.

فيلم "روكي الغلابة" تأليف كريم يوسف، ندى عزت وأحمد الجندي، إخراج أحمد الجندي، بطولة دنيا سمير غانم، محمد ممدوح، محمد ثروت، سلوى عثمان، محمد رضوان، ومجموعة كبيرة من الفنانين، إلى جانب ظهور النجمة إيمي سمير غانم كضيف شرف، والنجم أحمد الفيشاوي، الفنان محمد أسامة (أوس أوس).