بالأسود الأنيق.. درة تتألق في أحدث ظهور لها

خطفت الفنانة التونسية درة الأنظار بإطلالتها الأنيقة في إحدى المناسبات.

وشاركت درة متابعيها على موقع "إنستجرام"، وعلقت: "يوم جميل"، ولاقت الصور تفاعلًا كبيرًا من جمهورها.

وجاءت بعض التعليقات كالتالي: "قمراية تونس"، "بنحبك بذاف"، "أنيقة جدًا"، "الأسود عليكي رائع"، "دائمًا متألقة يا درة".

جدير بالذكر أن درة تشارك في بطولة فيلم "الست لما"، أمام النجمة الكبيرة يسرا، ونشرت صورًا من كواليس العمل، ظهرت خلالها مرتدية الحجاب، وعلقت "فاطمة شخصيتي الجديدة في فيلم الست لما".

فيلم "الست لما" بطولة يسرا، ماجد المصري، درة، ياسمين رئيس، عمرو عبدالجليل، محمود البزاوي، رانيا منصور، دنيا سامي، انتصار، مي حسن، وعدد من ضيوف الشرف وتدور أحداثه في إطار اجتماعي، يطرح عدد من قضايا المرأة، والفيلم من تأليف كيرو أيمن، ومحمد بدوي، وإخراج خالد أبوغريب. وإنتاج ندى ورنا السبكي.

