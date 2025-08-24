شقيقة عبير صبري تنشر صورًا تجمعهما: بتلمي مصايبي ورايا

كتبت- سهيلة أسامة:

وجهت المذيعة مروة صبري رسالة حب وتقدير لشقيقتها الفنانة عبير صبري، عبر حسابها على موقع "إنستجرام".

ونشرت مروة مجموعة صور تجمعها بعبير، وعلقت قائلة: "انتي اللي شكلتي شخصيتي ورسمتي طريقي وصنعتي نجاحي، وطبعا بتلمي مصايبي ورايا، أختي وحبيبتي وصاحبتي وأغلى وأهم حاجة في حياتي.. ربنا يخلينا لبعض".

لترد عليها عبير: "يا روح قلبي انتي، يا بنتي وأختي وأمي وحياتي وأهم إنسان في حياتي، ضهري وسندي، يا حبيبتي انتي، ماليش غيرك في العالم ده كله، ربنا يحفظك ويبارك فيكي وينجحك".

وكانت عبير صبري أعلنت مؤخرًا انفصالها عن زوجها بعد 7 سنوات من الزواج، مؤكدة أن الانفصال تم في هدوء وتفاهم.

يذكر أن آخر أعمال عبير صبري كان مسلسل "الحلانجي" بطولة محمد رجب، والذي عُرض في موسم دراما رمضان 2025.



